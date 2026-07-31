Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeuge verhindert mutmaßlichen Vespa-Diebstahl - Tatverdächtige gestellt

Sonneberg (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten am gestrigen Nachmittag in Sonneberg zwei mutmaßliche Täter nach einem versuchten Diebstahl einer Vespa gestellt werden. Gegen 16:30 Uhr informierte der Zeuge die Polizei darüber, dass sich zwei Männer am Bahnhofsplatz an einer in einem Fahrradständer abgestellten Vespa zu schaffen machten und offenbar versuchten, diese zu entwenden. Nachdem dies misslang, überkippten sie das Zweirad mit Bier und versuchten anschließend, es in Brand zu setzen. Auch dieser Versuch scheiterte. Anhand der Personenbeschreibung konnten Polizeibeamte die beiden Tatverdächtigen, jeweils 33 Jahre alt, kurze Zeit später im Stadtgebiet feststellen. Gegen beide wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Höhe des an der Vespa entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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