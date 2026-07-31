PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Schmorda/Moxa (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 15:00 Uhr ereignete sich im Bereich Moxa ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 60-Jährige befuhr mit ihrem Opel die Ortsstraße von Schmorda kommend in Richtung Moxa und hielt am rechten Fahrbahnrand an. In diesem Moment beabsichtigte eine nachfolgende 18-Jährige, mit ihrem Pkw an dem haltenden Fahrzeug vorbeizufahren. Während des Überholvorgangs geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit dem Opel der 60-Jährigen. In der weiteren Folge überschlug sich der Pkw der 18-Jährigen und kam im Straßengraben zum Liegen. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 09:02

    LPI-SLF: Alkoholisierter Mopedfahrer prallt gegen Hauswand

    Probstzella (ots) - Am Donnerstag, dem 30.07.2026, kurz vor Mitternacht wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Moped in der Bahnhofstraße in Probstzella gegen die Hauswand eines Gebäudes gefahren sei. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, stellten sie einen 27-jährigen Fahrer mit einer Beinverletzung fest. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 12:57

    LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung - Pkw mit 89 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen

    Uhlstädt-Kirchhasel (ots) - Am Mittwochnachmittag, dem 29.07.2026, führte die Polizei in Uhlstädt-Kirchhasel in der Straße "Alt Saale" Geschwindigkeitskontrollen durch. Während der fünfstündigen Messzeit passierten 430 Fahrzeuge die Kontrollstelle in Fahrtrichtung Rudolstadt. Dabei wurden 65 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die zulässige ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 11:52

    LPI-SLF: Motorradfahrer kollidiert auf der B 88 mit Reh und wird schwer verletzt

    Bad Blankenburg (ots) - Auf der B 88 zwischen Bad Blankenburg und Schwarza kam es am Mittwoch, dem 29.07.2026, gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Motorradfahrer mit einem Reh kollidierte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und überschlug sich mehrfach. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren