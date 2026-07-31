Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Schmorda/Moxa (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 15:00 Uhr ereignete sich im Bereich Moxa ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 60-Jährige befuhr mit ihrem Opel die Ortsstraße von Schmorda kommend in Richtung Moxa und hielt am rechten Fahrbahnrand an. In diesem Moment beabsichtigte eine nachfolgende 18-Jährige, mit ihrem Pkw an dem haltenden Fahrzeug vorbeizufahren. Während des Überholvorgangs geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit dem Opel der 60-Jährigen. In der weiteren Folge überschlug sich der Pkw der 18-Jährigen und kam im Straßengraben zum Liegen. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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