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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter Mopedfahrer prallt gegen Hauswand

Probstzella (ots)

Am Donnerstag, dem 30.07.2026, kurz vor Mitternacht wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Moped in der Bahnhofstraße in Probstzella gegen die Hauswand eines Gebäudes gefahren sei.

Als die Beamten am Unfallort eintrafen, stellten sie einen 27-jährigen Fahrer mit einer Beinverletzung fest. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 3,1 Promille. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der 27-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Mopeds war.

Der Fahrer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dort erfolgte zudem die Entnahme einer Blutprobe, deren Auswertung die genaue Blutalkoholkonzentration ergeben wird.

An dem Moped sowie an der Hauswand entstand Sachschaden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Gegen den 27-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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