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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung - Pkw mit 89 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am Mittwochnachmittag, dem 29.07.2026, führte die Polizei in Uhlstädt-Kirchhasel in der Straße "Alt Saale" Geschwindigkeitskontrollen durch.

Während der fünfstündigen Messzeit passierten 430 Fahrzeuge die Kontrollstelle in Fahrtrichtung Rudolstadt. Dabei wurden 65 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt in diesem Bereich 50 km/h.

Der Spitzenreiter wurde mit 89 km/h gemessen. Den Fahrzeugführer erwarten nun ein Bußgeld, Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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