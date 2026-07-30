Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer kollidiert auf der B 88 mit Reh und wird schwer verletzt

Bad Blankenburg (ots)

Auf der B 88 zwischen Bad Blankenburg und Schwarza kam es am Mittwoch, dem 29.07.2026, gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Motorradfahrer mit einem Reh kollidierte.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und überschlug sich mehrfach. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Reh verendete infolge des Zusammenstoßes. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Motorrades musste die B 88 im betroffenen Streckenabschnitt zeitweise voll gesperrt werden.

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