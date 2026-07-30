Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

In den zurückliegenden Tagen brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Alten Poststraße in Sonneberg gewaltsam auf. Aus dem Automaten wurden Zigaretten im Wert von knapp 700 Euro gestohlen. Bargeld befand sich nach bisherigen Erkenntnissen noch im Automaten und wurde nicht gestohlen. Durch den gewaltsamen Aufbruch entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro. Die Polizeiinspektion Sonneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Alten Poststraße bemerkt haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0190346 zu melden.

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