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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Traktorbrand in Krölpa

Krölpa (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es kurz nach Mitternacht im Bereich "An der Heide" in Krölpa zu einem Brand, bei dem Feuerwehr und Polizei im Einsatz waren.

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Traktor in Brand. Das Feuer war von mehreren lauten Knallgeräuschen begleitet. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf eine unmittelbar angrenzende Scheune weitestgehend zu verhindern. Gegen 01.30 Uhr galt das Feuer als unter Kontrolle. Anschließend übernahm die Feuerwehr die Brandwache.

Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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