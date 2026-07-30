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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Größerer Polizeieinsatz in Pößneck - Mann drohte Straftaten an

Pößneck (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 20.30 Uhr in der Julius-Fucik-Straße in Pößneck zu einem größeren Polizeieinsatz. Anlass waren mehrere Notrufe, wonach ein Mann in einem Mehrfamilienhaus mit einem Messer am Fenster hantierte und lautstark herumschrie. Zeitgleich meldete sich der 35-Jährige selbst beim Polizeinotruf und drohte die Begehung schwerer Straftaten an. Zudem warf er einen Koffer aus dem Fenster, in dem sich nach seinen Angaben Sprengstoff befinden solle. Mehrere Polizeistreifen wurden umgehend zum Einsatzort entsandt. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, den Mann zum Kontakt zu bewegen und ihn anschließend zu überwältigen. Zwischenzeitlich konnte zudem festgestellt werden, dass der aus dem Fenster geworfene Koffer leer war und von ihm keine Gefahr ausging. In Abstimmung mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst wurde der 35-Jährige in das Fachkrankenhaus nach Stadtroda gebracht. Während des Transports im Rettungswagen leistete er mindestens dreimal Widerstand und griff die eingesetzten Polizeibeamten an. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Gegen 01 Uhr war der Polizeieinsatz beendet. Gegen den 35-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen mehrfachen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen der Androhung schwerer Straftaten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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