Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drei Hunde bei Sommerhitze im Auto zurückgelassen - Ermittlungen eingeleitet

Pößneck (ots)

Dass weder Kinder, ältere Menschen noch Tiere bei den derzeit herrschenden Temperaturen in einem Fahrzeug zurückgelassen werden sollten, dürfte grundsätzlich jedem bekannt sein. Dennoch wurde der Polizei am gestrigen Dienstag ein Fall aus Pößneck gemeldet.

Gegen 14.30 Uhr informierten Zeugen über einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Malmsgelänge abgestellten Pkw, in dem sich drei Hunde befanden. Die Tiere bellten, die Zeugen gaben an, dass die Fenster des Fahrzeugs geschlossen gewesen seien und der Pkw in der prallen Sonne gestanden habe. Von den Tierhaltern habe zunächst jede Spur gefehlt.

Noch vor dem Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten erschienen die mutmaßlichen Hundehalter. Trotz der Konfrontation durch die Zeugen sowie des Hinweises, dass die Polizei bereits verständigt worden sei und sich auf der Anfahrt befinde, verließen sie mit dem Fahrzeug den Parkplatz.

Das Kennzeichen des Pkw ist bekannt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Die Thüringer Polizei weist aus aktuellem Anlass nochmals eindringlich darauf hin, bei sommerlichen Temperaturen weder Kinder noch Tiere - und ebenso keine hilfsbedürftigen Personen - in Fahrzeugen zurückzulassen. Bereits nach kurzer Zeit können sich Fahrzeuginnenräume auf lebensgefährliche Temperaturen aufheizen, selbst wenn das Fahrzeug nur für wenige Minuten abgestellt wird. Sollten Sie derartige Situationen bemerken informieren Sie bitte umgehend die Polizei bzw. veranlassen entsprechende Durchsagen z.B. durch Supermarkt-Mitarbeiter etc.. Dokumentieren Sie bestenfalls per Foto oder Video die Umstände.

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