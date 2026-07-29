Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw und Fahrrad stoßen zusammen - Autofahrer fährt weiter, Polizei sucht Zeugen

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Dienstag, dem 28.07.2026, befuhr ein 19-jähriger Radfahrer gegen 22:00 Uhr die Schwarzburger Straße in Richtung Lichte. Als er in den Kreisverkehr Schwarzburger Straße/Brandweg einfuhr, fuhr zeitgleich ein schwarzer Pkw aus dem Brandweg in den Kreisverkehr ein und übersah den Radfahrer vermutlich.

Der 19-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Er stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der Fahrer des schwarzen Pkw hielt nach dem Unfall nicht an, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Oberweißbach fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Der gesuchte schwarze Pkw dürfte im Frontbereich sowie an der Motorhaube Beschädigungen aufweisen.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0189899/2026 bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 0361 574376100 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell