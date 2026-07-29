PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug vollständig ausgebrannt

Königsee/Oberschöbling (ots)

Auf der Straße zwischen Königsee und Oberschöbling kam es am Dienstag zu einem Fahrzeugbrand, bei dem ein Pkw vollständig ausbrannte.

Gegen 18:00 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass ein Fahrzeug zwischen den beiden Ortschaften in Flammen steht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Dennoch brannte der Pkw vollständig aus. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte jedoch verhindert werden.

Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Auch weitere Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand durch transportierte Wärmebehälter ausgelöst worden sein, in denen Speisen mithilfe einer Brennpaste warmgehalten wurden. Ob dies tatsächlich die Ursache des Feuers war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Aufgrund des Einsatzes musste die Straße zwischen Königsee und Oberschöbling vorübergehend voll gesperrt werden.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

 
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 08:28

    LPI-SLF: Größerer Polizeieinsatz nach Angriffen auf Passanten und erheblichen Sachbeschädigungen

    Sitzendorf (ots) - Gestern Nachmittag kam es kurz vor 16:00 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Sitzendorf zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Zeugen meldeten einen Mann, der Passanten angreifen sowie Fahrzeuge beschädigen würde. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeikräfte fest, dass ein später identifizierter 39-jähriger Ortsansässiger mehrere Personen ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 10:09

    LPI-SLF: Transporter landet im Graben-Verkehrsbeeinträchtigungen

    L1103 Neundorf-Crispendorf (ots) - Am Montagvormittag kam es auf der Landesstraße 1103 zu einem Unfall. Ein 25-Jähriger war gegen 10.20 Uhr mit seinem Transporter auf der Strecke von Neundorf kommend in Richtung Crispendorf unterwegs. Aus unbekannter Ursache fuhr der Mann dann auf die Gegenfahrbahn, geriet in den Graben und stürzte schließlich seitlich mit seinem Fahrzeug hinein. Glücklicherweise wurde der Fahrer ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 09:15

    LPI-SLF: Verkehrsunfall führt zu vorübergehender Straßensperrung

    Föritztal (ots) - Am Montag, dem 27.07.2026, gegen 15:00 Uhr kam es im Bereich der Einmündung Minnastraße / Bahnhofstraße in Föritztal zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw beabsichtigte, von der Minnastraße in die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei kollidierte der Anhänger des Lkw mit einem Pkw, der zeitgleich von der Bahnhofstraße in die Minnastraße einfahren wollte. Durch den Unfall wurde der Einmündungsbereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren