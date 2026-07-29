Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug vollständig ausgebrannt

Königsee/Oberschöbling (ots)

Auf der Straße zwischen Königsee und Oberschöbling kam es am Dienstag zu einem Fahrzeugbrand, bei dem ein Pkw vollständig ausbrannte.

Gegen 18:00 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass ein Fahrzeug zwischen den beiden Ortschaften in Flammen steht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Dennoch brannte der Pkw vollständig aus. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte jedoch verhindert werden.

Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Auch weitere Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand durch transportierte Wärmebehälter ausgelöst worden sein, in denen Speisen mithilfe einer Brennpaste warmgehalten wurden. Ob dies tatsächlich die Ursache des Feuers war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Aufgrund des Einsatzes musste die Straße zwischen Königsee und Oberschöbling vorübergehend voll gesperrt werden.

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