Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Größerer Polizeieinsatz nach Angriffen auf Passanten und erheblichen Sachbeschädigungen

Sitzendorf (ots)

Gestern Nachmittag kam es kurz vor 16:00 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Sitzendorf zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Zeugen meldeten einen Mann, der Passanten angreifen sowie Fahrzeuge beschädigen würde.

Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeikräfte fest, dass ein später identifizierter 39-jähriger Ortsansässiger mehrere Personen auf dem Bahnhofsvorplatz unvermittelt geschlagen und angegriffen hatte. Hierdurch wurden mehrere Menschen leicht verletzt. Zudem beschädigte der Mann einen geparkten Pkw, wobei die Frontscheibe zerstört wurde.

Im weiteren Verlauf griff der 39-Jährige ein in der Nähe befindliches Restaurant an und schlug dort mehrere Scheiben ein. Anschließend begab er sich mit einem Besen in einen am Bahnhof wartenden Zug, wo er ebenfalls Scheiben beschädigte. Dabei wurden auch Zugreisende angegriffen und leicht verletzt. Insgesamt entstand erheblicher Sachschaden.

Die eingesetzten Polizeikräfte nahmen zahlreiche Strafanzeigen auf, befragten Geschädigte und Zeugen sowie dokumentierten die umfangreichen Beschädigungen. Bei der Festnahme leistete der 39-Jährige erheblichen Widerstand, wobei eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde.

Da der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde er anschließend unter Polizeibegleitung in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht.

Die Ermittlungen zu den einzelnen Straftaten sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens dauern an.

Personen, die ebenfalls durch den Randalierer geschädigt wurden und bislang noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0189835 bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

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