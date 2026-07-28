Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Transporter landet im Graben-Verkehrsbeeinträchtigungen

L1103 Neundorf-Crispendorf (ots)

Am Montagvormittag kam es auf der Landesstraße 1103 zu einem Unfall. Ein 25-Jähriger war gegen 10.20 Uhr mit seinem Transporter auf der Strecke von Neundorf kommend in Richtung Crispendorf unterwegs. Aus unbekannter Ursache fuhr der Mann dann auf die Gegenfahrbahn, geriet in den Graben und stürzte schließlich seitlich mit seinem Fahrzeug hinein. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt, jedoch entstand an der Bankette sowie am Transporter Sachschaden, sodass sich ein Abschleppunternehmen um die Bergung kümmerte. In dem Zusammenhang kam es vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

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