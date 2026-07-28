Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall führt zu vorübergehender Straßensperrung

Föritztal (ots)

Am Montag, dem 27.07.2026, gegen 15:00 Uhr kam es im Bereich der Einmündung Minnastraße / Bahnhofstraße in Föritztal zu einem Verkehrsunfall.

Ein Lkw beabsichtigte, von der Minnastraße in die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei kollidierte der Anhänger des Lkw mit einem Pkw, der zeitgleich von der Bahnhofstraße in die Minnastraße einfahren wollte.

Durch den Unfall wurde der Einmündungsbereich blockiert, sodass die Straße vorübergehend vollständig gesperrt werden musste. Zudem traten Betriebsstoffe aus und Fahrzeugteile verteilten sich auf der Fahrbahn.

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei sowie der Räumung der Unfallstelle konnte die Fahrbahn nach gut einer Stunde wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell