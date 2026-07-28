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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall führt zu kurzen Verkehrsbeeinträchtigungen

Bad Blankenburg (ots)

Am Montag, dem 27.07.2026, gegen 14:30 Uhr kam es im Einmündungsbereich Wirbacher Straße / Straße der Deutschen Einheit zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Straße der Deutschen Einheit in die Wirbacher Straße abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich einen Pkw, der die Wirbacher Straße in Richtung Bahnhofstraße befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Bergung der Fahrzeuge und der Räumung der Unfallstelle kam es im Bereich der Einmündung zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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