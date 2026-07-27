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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer ohne Fahrerlaubnis versteckt sich vor der Polizei

Unterwellenborn (ots)

Als Polizeibeamte am Samstag, dem 25.07.2026, gegen 23:45 Uhr einen Pkw auf der Verbindungsstraße zwischen Langenschade und Röblitz kontrollieren wollten, versuchte der Fahrer offenbar, sich der Kontrolle zu entziehen. Er bog noch vor dem Kontrollort in einen Feldweg ab.

Die Beamten folgten dem Fahrzeug und fanden dieses kurze Zeit später verlassen auf dem Feldweg vor. Im Rahmen der weiteren Suche konnte der mutmaßliche Fahrer im angrenzenden Wald angetroffen werden.

Der 59-Jährige händigte den Beamten einen DDR-Führerschein aus. Eine Überprüfung im Polizeiinformationssystem ergab jedoch, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war.

Gegen den 59-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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