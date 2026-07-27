Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter Radfahrer stößt mit Fußgänger zusammen

Rudolstadt (ots)

In der Humboldtstraße im Rudolstädter Ortsteil Schwarza kam es am Samstag, dem 25.07.2026, gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger.

Der Fußgänger wollte die Fahrbahn überqueren, als es zum Zusammenstoß mit dem 51-jährigen Radfahrer kam. Dabei stürzte der Fußgänger und verletzte sich.

Im Rahmen der Unfallaufnahme führten die eingesetzten Beamten bei dem Radfahrer einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,8 Promille.

Gegen den 51-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Er steht im Verdacht, sein Fahrrad unter dem Einfluss von Alkohol geführt und dadurch die Gesundheit des Fußgängers gefährdet beziehungsweise beeinträchtigt zu haben.

Im Krankenhaus wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt.

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