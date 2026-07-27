Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle auf der B 88: Pkw mit 102 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen

B88/ Königsee (ots)

Am Samstagnachmittag führten Polizeibeamte zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 88 im Bereich Königsee in Fahrtrichtung Watzdorf durch.

Während des Kontrollzeitraums passierten mehr als 250 Fahrzeuge die Messstelle. Bei erlaubten 50 km/h wurden insgesamt 55 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Großteil der Verstöße lag im Verwarngeldbereich.

In sieben Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Ein Verkehrsteilnehmer muss darüber hinaus mutmaßlich mit einem Fahrverbot rechnen. Der Fahrer eines Pkw wurde mit einer Geschwindigkeit von 102 km/h und damit mehr als doppelt so schnell wie erlaubt gemessen.

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