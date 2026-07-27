Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike-Fahrer mit über zwei Promille gestoppt

Sonneberg (ots)

Am Sonntagmittag kontrollierten Polizeibeamte in der Bismarckstraße in Sonneberg einen Mann, der mit einem E-Bike im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Darüber hinaus ergaben die weiteren Ermittlungen, dass es sich bei dem benutzten Zweirad nicht um ein gewöhnliches Pedelec, sondern um ein Fahrzeug handelte, das ohne Tretunterstützung Geschwindigkeiten von bis zu knapp 60 km/h erreichen kann. Für das Fahrzeug bestand kein erforderlicher Versicherungsschutz. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

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