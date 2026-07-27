Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Strafanzeigen gegen 44-Jährigen

Sonneberg (ots)

Am Samstagabend kam es in der Waldstraße in Sonneberg zu einem umfangreicheren Polizeieinsatz. Anlass war zunächst eine Streitigkeit, in deren Verlauf ein 44-jähriger Mann einen anderen Mann beleidigt sowie eine Tür beschädigt haben soll.

Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige mit einem Moped vom Einsatzort. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der 44-Jährige dabei unter dem Einfluss von Alkohol und/oder berauschenden Mitteln. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte den Mann wenig später in einer nahegelegenen Hütte feststellen. Das zuvor benutzte Moped wurde ebenfalls am Einsatzort aufgefunden. Gegen den 44-Jährigen wurden Blutprobenentnahmen angeordnet und durchgeführt, um den Verdacht des Alkohol- beziehungsweise Drogenkonsums zu überprüfen bzw. zu dokumentieren.

Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der Beschuldigte zudem Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Insgesamt wurden gegen den 44-Jährigen mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr beziehungsweise Fahrens unter berauschenden Mitteln, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefertigt.

Verletzt wurde im Rahmen des Einsatzes glücklicherweise niemand.

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