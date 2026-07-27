Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Hauswand

Leutenberg (ots)

Am Samstag, dem 25.07.2026, gegen 07:00 Uhr befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer die Wurzbacher Straße in Leutenberg in Richtung Kaulsdorf. Etwa auf Höhe der Einmündung zur Hauptstraße verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst ein Geländer sowie einen Baum und fuhr anschließend auf das Gartengrundstück einer Gaststätte. Dort kam das Fahrzeug schließlich an der Hauswand der Gaststätte zum Stehen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die genaue Unfallursache wird derzeit ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell