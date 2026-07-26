Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brandfall

Oberweißbach (ots)

Gegen 12.20 Uhr wurde am Samstag in einem Waldgebiet in Oberweißbach nahe der "Solwiese" ein Flächenbrand festgestellt. Es handelt sich um ein Gebiet, welches an die Straße "Hügel" am Ortsausgang Richtung Unterweißbach grenzt. Erste Löscharbeiten erfolgten durch einen Oberweißbacher, der zufällig in der Nähe war. Die Freiwillige Feuerwehr löschte dann endgültig und konnte ein weiteres Ausbreiten verhindern. Zum Zeitpunkt des Löscheinsatzes war in dem Bereich eine junge Frau unterwegs. Diese wird gebeten, sich bei der Kripo Saalfeld, Tel. 03672 417 1464, unter Angabe der Vorgangsnummer 0186904 zu melden. Ebenso werden Zeugen gebeten, welche am Vorabend bis zur Mittagszeit des 25.07.2026 Beobachtungen oder Wahrnehmungen im betroffenen Waldstück getroffen haben, sich zu melden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell