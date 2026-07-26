Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrszeichen entwendet

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Schauberg/Jagdshof (ots)

Am Samstagnachmittag stellten Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg fest, dass es zum wiederholten Mal zur Entwendung eines Verkehrszeichens im Bereich Jagdshof/Schauberg (Landkreis Sonneberg) gekommen ist.

Es handelt sich um ein Verbotszeichen für Motorradfahrer, die Strecke an Wochenenden und Feiertagen nicht zu nutzen.

Die Strecke ist dafür bekannt, dass sie vor allem an Wochenenden intensiv durch Motorradfahrer genutzt zu werden.

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