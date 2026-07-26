PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Strafverfahren nach Streitigkeit

Neufang (ots)

Am Samstagabend wurden Beamte der PI Sonneberg zu einer Streitigkeit in die Waldstraße in Neufang (Sonneberg) gerufen.

Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass ein 44-jähriger zunächst mehrere Personen vor Ort beleidigte und durch Eintreten einer Tür eine Sachbeschädigung begangen hat.

Nach Verständigung der Polizei ist der Mann mit einem Moped geflüchtet. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann aufgegriffen werden. Er war mit einem nicht versicherten Moped unterwegs. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und Stand sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss.

Bei den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen leistete er zudem Widerstand.

Er muss sich nun wegen mehrerer Delikte strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.07.2026 – 07:42

    LPI-SLF: 2 Fahrradunfälle unter Alkoholeinfluss

    Sonneberg (ots) - Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr kam es im Bereich der Bettelhecker Straße in Sonneberg zu einem Unfall mit einem gestürzten Radfahrer. Im Rahmen der medizinischen Versorgung und Unfallaufnahme durch die Polizei wurde Atemalkohol in Höhe von über 2,2 Promille festgestellt. Der 49-jährige Radfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 07:31

    LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

    Sonneberg (Oberlind) (ots) - Am Freitag Nachmittag wollten Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg im Bereich Oberlind/Unterlind (Landkreis Sonneberg) einen blauen Pkw Skoda einer Verkehrskontrolle unterziehen. Aus ungeklärter Ursache ergriff der Fahrzeugführer die Flucht vor der Polizei. Das Fahrzeug wurde im Bereich der Gefeller Straße in Oberlind festgestellt, der Fahrer war fußläufig flüchtig. Der Fahrer wird als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren