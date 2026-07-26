Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Strafverfahren nach Streitigkeit

Neufang (ots)

Am Samstagabend wurden Beamte der PI Sonneberg zu einer Streitigkeit in die Waldstraße in Neufang (Sonneberg) gerufen.

Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass ein 44-jähriger zunächst mehrere Personen vor Ort beleidigte und durch Eintreten einer Tür eine Sachbeschädigung begangen hat.

Nach Verständigung der Polizei ist der Mann mit einem Moped geflüchtet. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann aufgegriffen werden. Er war mit einem nicht versicherten Moped unterwegs. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und Stand sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss.

Bei den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen leistete er zudem Widerstand.

Er muss sich nun wegen mehrerer Delikte strafrechtlich verantworten.

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