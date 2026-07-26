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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 2 Fahrradunfälle unter Alkoholeinfluss

Sonneberg (ots)

Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr kam es im Bereich der Bettelhecker Straße in Sonneberg zu einem Unfall mit einem gestürzten Radfahrer. Im Rahmen der medizinischen Versorgung und Unfallaufnahme durch die Polizei wurde Atemalkohol in Höhe von über 2,2 Promille festgestellt. Der 49-jährige Radfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 17:30 Uhr zwischen Jagdshof und Sonneberg-Steinbach. Ein 34-jähriger E-Bike-Fahrer kam infolge überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte in der weiteren Folge. Bei ihm wurde Atemalkohol in Höhe von 1,4 Promille festgestellt. Auch er wurde ins Krankenhaus verbracht. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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