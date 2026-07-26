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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Sonneberg (Oberlind) (ots)

Am Freitag Nachmittag wollten Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg im Bereich Oberlind/Unterlind (Landkreis Sonneberg) einen blauen Pkw Skoda einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Aus ungeklärter Ursache ergriff der Fahrzeugführer die Flucht vor der Polizei. Das Fahrzeug wurde im Bereich der Gefeller Straße in Oberlind festgestellt, der Fahrer war fußläufig flüchtig.

Der Fahrer wird als männlich beschrieben, ca. 20 bis 25 Jahre alt, braune Haare und Bart.

Gibt es Zeugen des Vorfalls oder Hinweise zur Identität des Fahrers?

Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens VST/0186636/2026 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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