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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Täter nach Einbruch gestellt

LPI-SLF: Täter nach Einbruch gestellt
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Sonneberg (ots)

Am Freitagmittag wurde im Bereich der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg ein Kellereinbruch gemeldet.

Aus dem Keller wurden unter anderem ein E-Scooter sowie einzelne Fahrradteile entwendet.

Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte in der Altstadt von Sonneberg ein amtsbekannter 38-jähriger mit dem gestohlenen E-Scooter festgestellt werden. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Besonders Schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Da der Mann zudem unter Drogeneinfluss stand und mit dem E-Scooter gefahren ist, wurde im Rahmen eines gesonderten Ordnungswidrigkeitenverfahrens eine Blutentnahme durchgeführt.

Der E-Scooter konnte dank Eigentumsnachweis an die Eigentümer zurückgegeben werden.

Weil der 38-Jährige wegen mehrerer Eigentumsdelikte - auch im benachbarten Neustadt bei Coburg - polizeilich in Erscheinung getreten ist, erfolgte die Verständigung eines Bereitschaftsrichters.

Dieser ordnete an, dass der Mann für 24h im Polizeigewahrsam bleiben musste, damit er keine weiteren Straftaten begeht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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