Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Täter nach Einbruch gestellt
Sonneberg (ots)
Am Freitagmittag wurde im Bereich der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg ein Kellereinbruch gemeldet.
Aus dem Keller wurden unter anderem ein E-Scooter sowie einzelne Fahrradteile entwendet.
Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte in der Altstadt von Sonneberg ein amtsbekannter 38-jähriger mit dem gestohlenen E-Scooter festgestellt werden. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Besonders Schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.
Da der Mann zudem unter Drogeneinfluss stand und mit dem E-Scooter gefahren ist, wurde im Rahmen eines gesonderten Ordnungswidrigkeitenverfahrens eine Blutentnahme durchgeführt.
Der E-Scooter konnte dank Eigentumsnachweis an die Eigentümer zurückgegeben werden.
Weil der 38-Jährige wegen mehrerer Eigentumsdelikte - auch im benachbarten Neustadt bei Coburg - polizeilich in Erscheinung getreten ist, erfolgte die Verständigung eines Bereitschaftsrichters.
Dieser ordnete an, dass der Mann für 24h im Polizeigewahrsam bleiben musste, damit er keine weiteren Straftaten begeht.
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