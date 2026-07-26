Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Täter nach Einbruch gestellt

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Sonneberg (ots)

Am Freitagmittag wurde im Bereich der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg ein Kellereinbruch gemeldet.

Aus dem Keller wurden unter anderem ein E-Scooter sowie einzelne Fahrradteile entwendet.

Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte in der Altstadt von Sonneberg ein amtsbekannter 38-jähriger mit dem gestohlenen E-Scooter festgestellt werden. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Besonders Schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Da der Mann zudem unter Drogeneinfluss stand und mit dem E-Scooter gefahren ist, wurde im Rahmen eines gesonderten Ordnungswidrigkeitenverfahrens eine Blutentnahme durchgeführt.

Der E-Scooter konnte dank Eigentumsnachweis an die Eigentümer zurückgegeben werden.

Weil der 38-Jährige wegen mehrerer Eigentumsdelikte - auch im benachbarten Neustadt bei Coburg - polizeilich in Erscheinung getreten ist, erfolgte die Verständigung eines Bereitschaftsrichters.

Dieser ordnete an, dass der Mann für 24h im Polizeigewahrsam bleiben musste, damit er keine weiteren Straftaten begeht.

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