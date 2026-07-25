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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Schleiz (ots)

Am Freitag, den 24.07.2026, ereignete sich im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Schleiz, Bereich der Julius-Alberti-Straße. Zum Tatzeitraum befuhr ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug die Julius-Alberti-Straße in Fahrtrichtung Ernst-Thälmann-Straße und beschädigte hierbei einen am Straßenrand abgeparkten PKW Dacia. Nachfolgend entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig in unbekannte Richtung. Aufgrund dessen sucht die Polizeiinspektion Saale-Orla nach Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen oder zum Verursacherfahrzeug geben können. Hinweise werden unter Angabe des Aktenzeichen 0186224/2026 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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