Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Schleiz (ots)
Am Freitag, den 24.07.2026, ereignete sich im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Schleiz, Bereich der Julius-Alberti-Straße. Zum Tatzeitraum befuhr ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug die Julius-Alberti-Straße in Fahrtrichtung Ernst-Thälmann-Straße und beschädigte hierbei einen am Straßenrand abgeparkten PKW Dacia. Nachfolgend entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig in unbekannte Richtung. Aufgrund dessen sucht die Polizeiinspektion Saale-Orla nach Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen oder zum Verursacherfahrzeug geben können. Hinweise werden unter Angabe des Aktenzeichen 0186224/2026 entgegen genommen.
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