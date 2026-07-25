Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Oettersdorf (ots)

Am Freitag, den 24.07.2026, befuhr gegen 16:35 Uhr die 22-jährige Fahrerin eines PKW VW in der Ortslage Oettersdorf eine langgezogene Grundstücksausfahrt zum Görkwitzer Weg hin. In der Folge wollte sie nach links auf den Görkwitzer Weg abbiegen und missachtete die Vorfahrt eines 65-jährigen Simson S51-Fahrers, welcher von links kommend den Görkwitzer Weg befuhr. Zwischen den beiden Fahrzeugführern kam es zur Kollision, in welcher der 65-jährige leicht verletzt wurde.

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