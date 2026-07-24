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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Jagdwilderei im Zusammenhang mit Wildunfall

Grumbach - Rodacherbrunn (ots)

Am Freitag, den 24.07.2026, ereignete sich auf der Landesstraße 2373 zwischen den Ortslagen Grumbach und Rodacherbrunn ein Wildunfall, infolge dessen das Wildtier an der Unfallstelle verendete. Die Unfallverursacherin fuhr anschließend zur Polizeistation Bad Lobenstein zur Unfallaufnahme. Nachfolgend zur Unfallaufnahme begab sich ein Jagdpächter zu der besagten Unfallstelle und stellte fest, dass von dem Wildtier beide Stangen des Geweihs abgesägt und mitgenommen wurden. Durch den Jagdpächter konnte im unmittelbaren Nahbereich das Geweih nicht aufgefunden werden. Aufgrund dessen wird nach Zeugen gesucht, welche im Zeitraum von 14:35 Uhr bis 16:15 Uhr die Landesstraße 2373 zwischen den beiden oben genannten Ortslagen befuhr und Angaben im Zusammenhang mit der Jagdwilderei machen können. Entsprechende Angaben nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla, unter Angabe des Aktenzeichen 0186313/2026, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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