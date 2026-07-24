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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gesucht

Sonneberg (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung und einer Beleidigung am Donnerstagabend in Sonneberg bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gegen 22.00 Uhr wurde eine 20-jährige Frau in der Köppelsdorfer Straße auf Höhe der Hausnummer 43 von einer Frau und einem Mann angesprochen. Im weiteren Verlauf wurde die Geschädigte rassistisch beleidigt und unter anderem körperlich angegriffen- glücklicherweise blieb sie weitestgehend unverletzt. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit Fahrrädern in unbekannte Richtung. Nach Bekanntwerden des Vorfalls wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte die weibliche Tatverdächtige zwischenzeitlich bekannt gemacht werden. Dabei handelt es sich um eine 29-Jährige. Die Ermittlungen zu dem männlichen Tatverdächtigen dauern derzeit an. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei dennoch um Zeugenhinweise. Insbesondere werden Personen gesucht, die den Vorfall am Donnerstag gegen 22.00 Uhr im Bereich der Köppelsdorfer Straße beobachtet haben oder Angaben zum bislang unbekannten männlichen Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 0361 574376100 unter Angabe der Vorgangsnummer 0185525 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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