Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Autofahrer nach Streit mit über 1,6 Promille unterwegs

Unterwellenborn (ots)

Ein 39-jähriger Autofahrer steht im Verdacht, am Donnerstagnachmittag nach einem Streit einen Firmenzaun beschädigt zu haben. Zudem stellte sich heraus, dass er alkoholisiert mit seinem Pkw unterwegs gewesen war.

Die Polizei wurde am Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 15.30 Uhr darüber informiert, dass ein Mann einen Zaun eines Firmengeländes in der Pößnecker Straße in Unterwellenborn beschädigt haben soll. Vor Ort trafen die Beamten den 39-jährigen Tatverdächtigen auf dem Gelände an.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann seinen Pkw vor dem Firmengelände abgestellt. Im Verlauf eines Streits warf er sein Mobiltelefon über den Zaun der Firma. Um es wiederzuerlangen, beschädigte er den Zaun und betrat das Firmengelände. Kurze Zeit später setzte er seine Fahrt mit dem Pkw fort. Als die Polizei eintraf, befand sich der Tatverdächtige wieder auf dem Firmengelände.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Gegen den 39-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sowie Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

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