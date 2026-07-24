Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Stark alkoholisierter Mann beschädigt Zaun und kommt in Gewahrsam

Leutenberg (ots)

In Leutenberg kam es am Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 19.45 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Zaun. Der Verursacher musste später von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Die Beamten wurden über die Sachbeschädigung informiert und trafen vor Ort auf einen 44-jährigen Tatverdächtigen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille.

Um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern, erteilten die Polizisten dem 44-Jährigen einen Platzverweis. Da er diesem kurze Zeit später nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Nacht verbrachte der Mann auf der Dienststelle, die er am Freitagmorgen wieder verlassen konnte.

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