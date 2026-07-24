Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geldwechselbetrug in Apotheken - Polizei warnt und sucht Zeugen

Gefell/ Hirschberg (ots)

Die Polizei warnt nach mehreren gleichgelagerten Betrugsversuchen in Apotheken vor der Masche des sogenannten Geldwechselbetruges. Die bislang bekannten Taten ereigneten sich am 16. Juli zunächst am Vormittag gegen 10.00 Uhr in einer Apotheke in Gefell und anschließend in einer Apotheke in Hirschberg. Darüber hinaus wurde der Polizei ein ähnlich gelagerter Sachverhalt aus Oberfranken (Bayern) bekannt, der sich ebenfalls im ähnlichen Tatzeitraum ereignet haben soll. Die Ermittler prüfen derzeit mögliche Zusammenhänge.

Der bislang unbekannte Mann kaufte jeweils zunächst einen preiswerten Artikel und bezahlte mit einem 200-Euro-Schein. Nachdem das Wechselgeld herausgegeben worden war, verlangte er weitere Waren. Während die Verkäuferin diese holte, steckte er das Wechselgeld ein. Anschließend erklärte er, die zusätzlichen Artikel doch nicht kaufen zu wollen, und verlangte die Rückgabe seines 200-Euro-Scheins. So versuchte er, die Verkäuferinnen um das bereits herausgegebene Wechselgeld zu betrügen. Glücklicherweise blieb es in den bislang bekannten Fällen beim Versuch, da die Verkäuferinnen das Wechselgeld aufmerksam nachzählten und die Betrugsmasche rechtzeitig erkannten.

Der Tatverdächtige wird als etwa 50 bis 55 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare, machte einen ungepflegten Eindruck und trug eine Jeans sowie ein schwarzes T-Shirt.

Die Polizei bittet insbesondere Apotheken und andere Geschäfte, bei Geldwechselvorgängen besondere Aufmerksamkeit walten zu lassen. Sollten sich vergleichbare Situationen andeuten oder ein entsprechender Mann festgestellt werden, wird gebeten, unverzüglich die Polizei zu verständigen, um seine Personalien feststellen zu können.

Zudem werden weitere Geschädigte sowie Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter Angabe der Vorgangsnummer 0179611/2026 entgegen.

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