Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Diebstahl von Schlauchboot und Stand-up-Paddle gesucht

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Innerhalb kurzer Zeit kam es im Bereich des Bleilochstausees in Saalburg-Ebersdorf zu zwei Diebstählen von Wassersportgeräten, deren Zusammenhang derzeit geprüft wird.

Im Zeitraum von Dienstag, dem 21.07.2026, gegen 19.30 Uhr, bis Donnerstag, dem 23.07.2026, gegen 12.00 Uhr, entwendeten Unbekannte ein 2,10 Meter langes Schlauchboot der Marke "Solidmarine" in den Farben Grau-Blau. Das Boot war mit einer schwarzen Leine an einem Motorboot befestigt, welches an einem Steg in der Röppischer Bucht lag. Der Wert des Bootes beträgt mehrere hundert Euro.

Außerdem wurde zwischen Mittwoch, dem 22.07.2026, gegen 18.30 Uhr, und Donnerstag, dem 23.07.2026, gegen 10.30 Uhr, ein Stand-up-Paddle entwendet. Dieses befand sich neben einem Zelt im Bereich des Wetteraweges in Saalburg-Ebersdorf. Weitere Angaben zu dem entwendeten Wassersportgerät liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zwischen beiden Taten und sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden.

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