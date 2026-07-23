Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach Diebstahl mit Waffen - Tatverdächtiger gestellt

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Mittwochabend kam es in einem Supermarkt im Neuhaus am Rennweg zu einem Diebstahl. Ein 49-jähriger Mann beabsichtigte, Lebensmittel im Wert von knapp 16 Euro zu entwenden und verließ den Kassenbereich, ohne die mitgeführten Waren zu bezahlen. Als er von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten, konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die eingesetzten Polizeibeamten ein mitgeführtes Taschenmesser fest. Die Feststellung seiner Identität gestaltete sich schwierig, da sich der Mann weder ausweisen konnte noch wollte. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen eingeleitet. Er wurde als Beschuldigter belehrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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