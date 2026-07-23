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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Korrektur zur Meldung: Mutmaßlich manipulierte Mopeds flüchten vor Verkehrskontrolle - Fahrer ermittelt
vom 23.07.2026

Oppurg (ots)

Die Polizeibematen wollten die beiden Mopedfahrer in der Ernst-Thälmann-Straße in +Pößneck+ einer Verekhrskontrolle unterziehen.

Auf einem Feld bei Oppurg, konnte dann einer der beiden Mopedfahrer festgestellt werden. Bei dem Mopeds handelte es sich um zwei Simson-Fahrzeuge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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