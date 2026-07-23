Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Korrektur zur Meldung: Mutmaßlich manipulierte Mopeds flüchten vor Verkehrskontrolle - Fahrer ermittelt
vom 23.07.2026
Oppurg (ots)
Die Polizeibematen wollten die beiden Mopedfahrer in der Ernst-Thälmann-Straße in +Pößneck+ einer Verekhrskontrolle unterziehen.
Auf einem Feld bei Oppurg, konnte dann einer der beiden Mopedfahrer festgestellt werden. Bei dem Mopeds handelte es sich um zwei Simson-Fahrzeuge.
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