Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachtrag zu: Brand auf Recyclinghof an der B 85 - Löscharbeiten dauern an

vom 21.07.2026

Saalfeld (ots)

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit durch eine Selbstentzündung ausgelöst wurde. Als mögliche Ursache kommen unter anderem defekte Akkus oder andere brennbare Materialien infrage.

Ermittlungen zur Brandursache werden daher nicht geführt, da derzeit keine Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten vorliegen.

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