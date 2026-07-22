Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Nachtrag zu: Brand auf Recyclinghof an der B 85 - Löscharbeiten dauern an
vom 21.07.2026
Saalfeld (ots)
Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit durch eine Selbstentzündung ausgelöst wurde. Als mögliche Ursache kommen unter anderem defekte Akkus oder andere brennbare Materialien infrage.
Ermittlungen zur Brandursache werden daher nicht geführt, da derzeit keine Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten vorliegen.
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