Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer mit über 3,0 Promille aus dem Verkehr gezogen

Saalfeld (ots)

Am Dienstag, dem 21.07.2026, gegen 09:30 Uhr, erhielt die Polizei den Hinweis auf einen offenbar alkoholisierten Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 85 zwischen Rudolstadt und Saalfeld. Eine aufmerksame Pkw-Fahrerin meldete, dass der vor ihr fahrende Pkw wiederholt die Mittellinie der Fahrbahn überfahren habe, grundlos abbremse und bereits eine rote Ampel missachtet habe. Alarmierte Polizeibeamte konnten den 61-jährigen Fahrer wenig später auf einem Halteplatz an der B 85 in Höhe des Recyclinghofes einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 3,0 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

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