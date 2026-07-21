Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand auf Recyclinghof an der B 85 - Löscharbeiten dauern an

Saalfeld (ots)

Seit Dienstag, dem 21.07.2026, gegen 01:30 Uhr, brennt es auf dem Recyclinghof an der Bundesstraße 85 zwischen Saalfeld und Rudolstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Schrotthaufen in Brand.

Aufgrund der zunächst starken Rauchentwicklung und der damit verbundenen Geruchsbelästigung wurden die Bürgerinnen und Bürger in den umliegenden Ortschaften sowie im Stadtgebiet Saalfeld vorsorglich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Diese Warnung konnte zwischenzeitlich wieder aufgehoben werden, da die Rauchentwicklung deutlich zurückgegangen ist.

Die Feuerwehr ist weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach derzeitigen Einschätzungen werden diese noch bis in die Mittagsstunden andauern. Im Anschluss ist eine Brandwache vorgesehen.

Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Sobald weitere Erkenntnisse vorliegen, wird entsprechend nachberichtet.

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