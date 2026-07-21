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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden Solarmodule - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Am Montag, dem 20.07.2026, wurde der Polizei ein Diebstahl von Solarmodulen im Reichenbacher-Markt-Weg in Saalfeld gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten der oder die bislang unbekannten Täter ein Grundstück und demontierten dort mehrere Solarmodule. Der entstandene Beuteschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand im Zeitraum zwischen dem 20.06.2026 und dem 20.07.2026.

Die Polizei Saalfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den unbekannten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 03671 56-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0181823/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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