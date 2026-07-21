Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall - Fahrer später im Krankenhaus verstorben

Unterwellenborn (ots)

Am Montag, dem 20.07.2026, gegen 08:45 Uhr, kam es in der Ernst-Thälmann-Straße in Unterwellenborn zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Pkw während eines Abbiegevorgangs von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Verkehrsschild sowie anschließend mit einem Baum. Ersthelfer stellten fest, dass der Fahrer nicht mehr bei Bewusstsein war. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Todesursache dauern derzeit an. Nach aktuellem Stand kann nicht ausgeschlossen werden, dass gesundheitliche Probleme des Fahrers ursächlich für den Verkehrsunfall waren. Ob der Tod des Mannes im Zusammenhang mit dem Unfall oder auf eine medizinische Ursache zurückzuführen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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