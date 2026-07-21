PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall - Fahrer später im Krankenhaus verstorben

Unterwellenborn (ots)

Am Montag, dem 20.07.2026, gegen 08:45 Uhr, kam es in der Ernst-Thälmann-Straße in Unterwellenborn zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Pkw während eines Abbiegevorgangs von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Verkehrsschild sowie anschließend mit einem Baum. Ersthelfer stellten fest, dass der Fahrer nicht mehr bei Bewusstsein war. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Todesursache dauern derzeit an. Nach aktuellem Stand kann nicht ausgeschlossen werden, dass gesundheitliche Probleme des Fahrers ursächlich für den Verkehrsunfall waren. Ob der Tod des Mannes im Zusammenhang mit dem Unfall oder auf eine medizinische Ursache zurückzuführen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 11:43

    LPI-SLF: Einbruch in Garage - Zwei Simson-Mopeds und Kawasaki gestohlen

    Schleiz (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Freitag, dem 10.07.2026, und Sonntag, dem 19.07.2026, brachen Unbekannte in eine Garage eines Garagenkomplexes in der Richard-Bartholdt-Straße in Schleiz ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten zwei Simson-Mopeds sowie ein Motorrad der Marke Kawasaki. Darüber hinaus wurden diverses Zubehör, darunter ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 11:33

    LPI-SLF: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

    Thierbach-Dröswein (ots) - Ein 29-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 304 schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 17.30 Uhr von Thierbach in Richtung Dröswein unterwegs, als er in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam und stürzte. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Während der ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 11:23

    LPI-SLF: Betrunkener Radfahrer greift Polizeibeamte an

    Steinach (ots) - Ein stark alkoholisierter Radfahrer hat am Samstagabend in Steinach für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zunächst meldete ein Zeuge einen gestürzten Mann, der offenbar wegen seiner Alkoholisierung nicht mehr selbst aufstehen konnte. Gegen 20.30 Uhr trafen Polizeibeamte den 59-Jährigen erneut an - diesmal saß er auf seinem Fahrrad. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Als die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren