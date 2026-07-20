Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Garage - Zwei Simson-Mopeds und Kawasaki gestohlen

Schleiz (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, dem 10.07.2026, und Sonntag, dem 19.07.2026, brachen Unbekannte in eine Garage eines Garagenkomplexes in der Richard-Bartholdt-Straße in Schleiz ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten zwei Simson-Mopeds sowie ein Motorrad der Marke Kawasaki. Darüber hinaus wurden diverses Zubehör, darunter Helme, Handschuhe sowie Angelruten, gestohlen. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Polizeibeamte sicherten vor Ort Spuren. Zudem wurden die entwendeten Zweiräder zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Garagenkomplexes bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03663 431-0 bei der Polizei in Schleiz zu melden. Bitte geben Sie dabei die Vorgangsnummer 0181199 an.

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