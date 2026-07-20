Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Thierbach-Dröswein (ots)

Ein 29-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 304 schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 17.30 Uhr von Thierbach in Richtung Dröswein unterwegs, als er in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam und stürzte. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Motorrads durch ein Abschleppunternehmen kam es für rund eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

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