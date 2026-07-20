Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener Radfahrer greift Polizeibeamte an

Steinach (ots)

Ein stark alkoholisierter Radfahrer hat am Samstagabend in Steinach für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zunächst meldete ein Zeuge einen gestürzten Mann, der offenbar wegen seiner Alkoholisierung nicht mehr selbst aufstehen konnte. Gegen 20.30 Uhr trafen Polizeibeamte den 59-Jährigen erneut an - diesmal saß er auf seinem Fahrrad. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Als die Beamten ihm die Anzeige und die erforderliche Blutprobenentnahme erläuterten, reagierte der Mann aggressiv, leistete Widerstand und griff die Einsatzkräfte an. Der 59-Jährige wurde daraufhin unter Zwang zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde niemand. Gegen den Mann werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell