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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei verletzte nach Zusammenstoß von Mopeds

Saale-Orla-Kreis Knau-Dreba (ots)

Im Rahmen einer Mopedausfahrt im Saale-Orla-Kreis kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Knau und Dreba.

Mehrere Mopedfahrer befuhren hintereinander die Strecke in Richtung Dreba. Im Zusammenhang mit vorausgegangenen Brems- und Ausweichmanövern kam es zum Zusammenstoß mehrerer Zweiräder. Dabei wurden eine 16-Jährige sowie ein 16-Jähriger leicht verletzt. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war glücklicherweise nicht erforderlich.

Wie es genau zu dem Unfall kam, wer im Einzelnen beteiligt war und ob sich möglicherweise ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter vom Unfallort entfernt hat, ist Gegenstand der derzeit bei der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz geführten Ermittlungen.

Im Zusammenhang mit der Mopedausfahrt stellten die eingesetzten Beamten zudem am Samstagvormittag mehrere Verkehrsverstöße fest. So wurden unter anderem teils technisch veränderte Leichtkrafträder kontrolliert. Darüber hinaus konnten einige Fahrzeugführer keine erforderliche Fahrerlaubnis beziehungsweise keinen gültigen Versicherungsschutz für ihre Zweiräder nachweisen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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