Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Einbrüche in Oberweißbach - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Schwarzatal (ots)

Am Samstag, dem 18.07.2026, wurden der Polizei mehrere Einbrüche im Bereich Schwarzatal/Oberweißbach bekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren der oder die bislang unbekannten Täter insbesondere in der Lichtenehainer Straße unterwegs. Dort brachen sie gewaltsam unter anderem in ein Restaurant ein und entwendeten Bargeld sowie weitere Wertgegenstände.

Bei weiteren Einbrüchen, die der Polizei bislang bekannt sind, blieben der oder die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Diebesgut.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten im Zeitraum von Freitag, dem 17.07.2026, bis Samstag, dem 18.07.2026.

Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lichtenehainer Straße oder der näheren Umgebung beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03672 471-1464 bei der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld zu melden.

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