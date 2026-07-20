Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Unterwellenborn (ots)

Am Freitag, dem 17.07.2026, gegen 22:00 Uhr, soll ein 13-jähriger Junge in Unterwellenborn mit einem Moped unterwegs gewesen sein.

Vor Ort stellte sich heraus, dass das Moped, mit dem der 13-Jährige gefahren sein soll, zudem nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte.

Die Polizei nahm den Sachverhalt auf. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Im Rahmen der Ermittlungen wird unter anderem geprüft, inwieweit der Halter des Mopeds die Fahrt des 13-Jährigen zugelassen oder ermöglicht hat. Da der Junge strafunmündig ist, richtet sich die Prüfung auf eine mögliche Strafbarkeit des Fahrzeughalters.

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