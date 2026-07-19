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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung, nach vermissten 90-Jährigen

Schleiz (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Der seit dem 18.07.26 vermisste 90-jährige Mann (O. R.) aus Schleiz wurde aufgefunden. Parallel zu der erstatteten Vermisstenanzeige wurde durch Passanten ein Rettungseinsatz zu dem Herrn R. ausgelöst, in Folge dessen er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Bayern eingeleifert wurde. Die Angehörigen des Mannes wurden hierüber jedoch nicht verständigt und auf Nachfragen bei der Rettungsleitstelle konnte kein entsprechender Rettungseinsatz zu dem Mann ermittelt werden.

Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Krankenhauses erkannte den Mann, aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung wieder und teite dies der Polizei mit.

Die Polizeiinspektion Saale-Orla bedankt sich recht herzlich bei allen aufmerksamen Bürgern, die aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung relevante Hinweise meldeten!

Es wird um Rücknahme bzw. Löschung aller veröffentlichten Daten zu dem bisher vermissten Mann gebeten!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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