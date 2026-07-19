Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw kollidiert mit Lkw - beide Fahrer verletzt

Großkochberg (ots)

Am Freitag, gegen 16:00 Uhr, befuhr der 46-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot die L 2391 aus Clöswitz kommend in Richtung Großkochberg. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem im Gegenverkehr befindlichen Lkw. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt, der Fahrer des Pkw musste aufgrund der durch den Unfall erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

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